'Ekonomik belirsizlikler kararları zorlaştırıyor'

İtalya Başbakanı Mario Draghi, Euro Bölgesi'nde devam eden ekonomik belirsizliklerin para ve maliye politikası kararlarını zorlaştırmaya devam ettiğini söyledi.

Hedefin ekonomik aktivitenin en azından pandemi öncesi seviyelere getirilmesi gerektiğini belirten Draghi, bunun için teşviklerin devam etmesinin gerekmekte olduğunu söyledi.

Başbakan kriz öncesi döneme göre daha hızlı ekonomik büyümenin artan kamu borçluluklarını dengeleyebileceğinin de altını çizdi.