'Büyümenin devam etmesini bekliyorum'

Ulusal İşletme Ekonomisi Derneği tarafından düzenlenen konferansta konuşan Musalem, "Ekonomik büyümeye ilişkin görünüm iyi, iş gücü piyasası sağlıklı ve finansal koşullar destekleyici. Ancak son veriler beklenenden zayıf. Özellikle tüketici harcamaları ve konut piyasası verileri büyümeye yönelik bazı aşağı yönlü riskler oluşturuyor" dedi.

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Musalem, "İş bağlantılarından gelen son raporlar daha karışık ve bazı ölçümler iş faaliyetlerinin yavaşladığını, en azından bazı firmalar arasında artan ihtiyatı gösteriyor. Ekonominin önümüzdeki çeyreklerde iyi bir hızda büyümesini beklemeye devam ederken, tüketicilerde geri çekilme veya iş güveni ve yatırım planlarında azalma olduğuna dair daha fazla kanıt görmeye başlarsak endişelenirim" diye konuştu.

St. Louis Fed Başkanı şimdilik, enflasyonun Fed'in %2 hedefinin üzerinde kalması göz önüne alındığında mevcut para politikasını "orta derecede kısıtlayıcı" olarak gördüğünü söyledi.

"Fiyat istikrarına ulaşmak için daha fazla para politikası çalışması gerekiyor" diyen Musalem, Fed'in politika faiz oranında daha fazla değişiklik yapma konusundaki mevcut "sabırlı" yaklaşımını desteklediğini belirtti.

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Fed'in 18-19 Mart toplantısında politika faizini mevcut %4,25-%4,50 aralığında sabit tutması bekleniyor.