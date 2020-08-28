CANLI BORSA
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerUzmanpara Haberleri Ekonomik güven endeksi açıklandı
28.08.2020 - 10:01 | | AA

Ekonomik güven endeksi açıklandı

Ekonomik güven endeksi, ağustosta aylık bazda yüzde 4,4 artarak 85,9 değerine yükseldi.

Ekonomik güven endeksi açıklandı
ABONE OL

Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.

Endeks bu ay, temmuza göre yüzde 4,4 artarak 85,9 değerine ulaştı. Ekonomik güven endeksindeki artış, reel kesim (imalat sanayi), hizmet ve perakende ticaret sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.

Reel kesim güven endeksi aylık bazda yüzde 5,8 artarak 105,2, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 5,7 yükselerek 70,5, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 0,2 artışla 94,9 olurken, inşaat sektörü güven endeksi ise yüzde 2,3 azalarak 85 değerine geriledi.

Tüketici güven endeksi, ağustosta yüzde 2,2 azalarak 59,6 değerine düştü.

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Musa Dinç 'Gül ve Düşün' çocuk kitabında skandal ifadeler! Musa Dinç kimdir?

Musa Dinç 'Gül ve Düşün' çocuk kitabında skandal ifadeler! Musa Dinç kimdir?

Milyonları ilgilendiriyor! O borçlar silindi ama...

Milyonları ilgilendiriyor! O borçlar silindi ama...

Ankara'nın gündeminde neler var?

Ankara'nın gündeminde neler var?

Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? Son depremler listesi Kandilli - AFAD

Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? Son depremler listesi Kandilli - AFAD

Sıradaki Haber