Ekonomik güven endeksi açıklandı

Sektörel güven endekslerinin hesaplanmasına kaynak olan işyeri eğilim anketleri kapsamında yapılan uygulama değişikliklerine bağlı olarak sektörel güven endeksleri ve alt endekslerinde yapılan ana revizyon, ekonomik güven endeksinde ana revizyona neden olmuştur. Ayrıntılı metodolojik bilgiye bülten ekinde verilen "Ekonomik Güven Endeksinde Yapılan Ana Revizyona İlişkin Metodolojik Doküman" dosyasından ulaşılabilir.

Ekonomik güven endeksi 96,2 oldu

Ekonomik güven endeksi 2020 Aralık ayında 94,7 iken, 2021 Ocak ayında %1,6 oranında artarak 96,2 değerine yükseldi. Ekonomik güven endeksindeki artış, tüketici ve hizmet sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.

Tüketici güven endeksi bir önceki aya göre 2021 Ocak ayında %4,0 oranında artarak 83,3 değerini, hizmet sektörü güven endeksi %2,9 oranında artarak 101,9 değerini aldı. Reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi %1,3 oranında azalarak 109,0 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi %0,1 oranında azalarak 108,5 değerini, inşaat sektörü güven endeksi %5,2 oranında azalarak 84,2 değerini aldı.