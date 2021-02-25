Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerUzmanpara Haberleri Ekonomik güven endeksi açıklandı
25.02.2021 - 10:01 | | AA

Ekonomik güven endeksi açıklandı

Ekonomik güven endeksi, şubatta aylık bazda yüzde 0,5 azalarak 95,8 değerini aldı.

Ekonomik güven endeksi açıklandı
ABONE OL

Türkiye İstatistik Kurumu, şubat ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.

Endeks, ocakta 96,2 iken şubatta yüzde 0,5 azalarak, 95,8 değerine düştü. Ekonomik güven endeksindeki düşüş, reel kesim (imalat sanayisi), hizmet ve inşaat sektörü güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı.

Reel kesim güven endeksi geçen aya göre şubatta yüzde 0,3 azalarak 108,7, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,4 gerileyerek 100,4, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 1,3 düşerek 83,1 değerini aldı.

Tüketici güven endeksi yüzde 1,5 artarak 84,5, perakende ticaret sektörü güven endeksi de yüzde 0,4 yükselişle 108,9 değerine çıktı.

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Ramazan ne zaman, bayram hangi güne, tarihe denk geliyor?

Ramazan ne zaman, bayram hangi güne, tarihe denk geliyor?

Emeklilikle ilgili flaş çift maaş detayı!

Emeklilikle ilgili flaş çift maaş detayı!

Johnson tarih verdi, Türkiye’ye rezervasyonlar...

Johnson tarih verdi, Türkiye’ye rezervasyonlar...

Koronavirüs aşı randevusu alma | MHRS, e nabız aşı randevusu nasıl alınır? Aşının yan etkileri var mı?

Koronavirüs aşı randevusu alma | MHRS, e nabız aşı randevusu nasıl alınır? Aşının yan etkileri var mı?

Sıradaki Haber