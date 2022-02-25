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Ekonomik güven endeksi açıklandı

Şubat ayında ekonomik güven endeksi gerileyerek 98,2 oldu.

25.02.2022 - 10:08 |
Ekonomik güven endeksi açıklandı

Ekonomik güven endeksi ocak ayında 100,8 iken, şubat ayında %2,6 oranında azalarak 98,2 değerine düştü. Ekonomik güven endeksindeki düşüş, tüketici, reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı.

Bir önceki aya göre şubat ayında tüketici güven endeksi %2,8 oranında azalarak 71,2 değerini, reel kesim güven endeksi %1,8 oranında azalarak 109,9 değerini, hizmet sektörü güven endeksi %1,2 oranında azalarak 118,7 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi %3,8 oranında azalarak 119,8 değerini, inşaat sektörü güven endeksi %3,3 oranında azalarak 82,7 değerini aldı.

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