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Ekonomik güven endeksi açıklandı

Ekonomik güven endeksi şubat ayında 98,2 iken, mart ayında yüzde 2,5 oranında azalarak 95,7 oldu.

30.03.2022 - 10:20 | | İHA
Ekonomik güven endeksi açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı Mart ayı ekonomik güven endeksi verisini açıkladı. Buna göre ekonomik güven endeksi şubat ayında 98,2 iken, mart ayında yüzde 2,5 oranında azalarak 95,7 değerine düştü. Ekonomik güven endeksindeki azalış reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı.

Bir önceki aya göre mart ayında reel kesim güven endeksi yüzde 1,6 oranında azalarak 108,2 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 6,2 oranında düşerek 111,3 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 3,1 oranında gerileyerek 116 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 2 oranında azalarak 81 değerini aldı. Tüketici güven endeksi yüzde 1,9 oranında artarak 72,5 değerine ulaştı.

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