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Ekonomik güven endeksi açıklandı

Ekonomik güven endeksi 2023 yılı Eylül ayında 95,4 oldu.

28.09.2023 - 10:03 |
Ekonomik güven endeksi açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı Eylül ayı ekonomik güven endeksi verisini açıkladı. Buna göre ekonomik güven endeksi ağustos ayında 94,1 iken, eylül ayında %1,3 oranında artarak 95,4 değerini aldı.

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Bir önceki aya göre eylül ayında tüketici güven endeksi %5,1 oranında artarak 71,5 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi %0,5 oranında artarak 105,1 değerini, hizmet sektörü güven endeksi %2 oranında azalarak 113 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi %3 oranında artarak 117,7 değerini, inşaat sektörü güven endeksi %1 oranında artarak 88,3 değerini aldı.

Ekonomik güven endeksi açıklandı

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