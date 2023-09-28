Ekonomik güven endeksi açıklandı
Ekonomik güven endeksi 2023 yılı Eylül ayında 95,4 oldu.
28.09.2023 - 10:03 |
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı Eylül ayı ekonomik güven endeksi verisini açıkladı. Buna göre ekonomik güven endeksi ağustos ayında 94,1 iken, eylül ayında %1,3 oranında artarak 95,4 değerini aldı.
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Bir önceki aya göre eylül ayında tüketici güven endeksi %5,1 oranında artarak 71,5 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi %0,5 oranında artarak 105,1 değerini, hizmet sektörü güven endeksi %2 oranında azalarak 113 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi %3 oranında artarak 117,7 değerini, inşaat sektörü güven endeksi %1 oranında artarak 88,3 değerini aldı.