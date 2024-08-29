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Ekonomik güven endeksi açıklandı

Ekonomik güven endeksi 93,1 oldu.

29.08.2024 - 10:03 |
Ekonomik güven endeksi açıklandı

Ekonomik güven endeksi Temmuz ayında 94,4 iken, Ağustos ayında %1,3 oranında azalarak 93,1 değerini aldı.

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Bir önceki aya göre Ağustos ayında tüketici güven endeksi %0,6 oranında artarak 76,4 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi %0,7 oranında azalarak 98,0 değerini, hizmet sektörü güven endeksi %2,0 oranında azalarak 111,8 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi %0,8 oranında artarak 107,9 değerini, inşaat sektörü güven endeksi %1,1 oranında artarak 88,0 değerini aldı.

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