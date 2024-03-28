Ekonomik güven endeksi arttı
Ekonomik güven endeksi 2024 yılı Mart ayında 100 oldu.
28.03.2024 - 10:03 |
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı Mart ayı ekonomik güven endeksi versini açıkladı. Buna göre ekonomik güven endeksi şubat ayında 99 iken, mart ayında %1 oranında artarak 100 değerini aldı.
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Bir önceki aya göre Mart ayında tüketici güven endeksi %0,02 oranında artarak 79,4 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi %1,5 oranında artarak 103,5 değerini, hizmet sektörü güven endeksi %1,5 oranında artarak 120,4 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi %1 oranında azalarak 113,3 değerini, inşaat sektörü güven endeksi %3,6 oranında azalarak 88,6 değerini aldı.