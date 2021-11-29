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Ekonomik güven endeksi belli oldu

Ekonomik güven endeksi ekim ayında 101,4 iken, kasım ayında %2 oranında azalarak 99,3 değerine düştü. Ekonomik güven endeksindeki düşüş, tüketici ve hizmet sektörü güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı.

29.11.2021 - 10:10 |
Ekonomik güven endeksi belli oldu

Tüketici güven endeksi bir önceki aya göre kasım ayında %7,3 oranında azalarak 71,1 değerini, hizmet sektörü güven endeksi %0,7 oranında azalarak 119,4 değerini aldı. Reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi %0,6 oranında artarak 112 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi %0,6 oranında artarak 121,9 değerini, inşaat sektörü güven endeksi %1 oranında artarak 93,6 değerini aldı.

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