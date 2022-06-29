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Ekonomik güven endeksi belli oldu

Ekonomik güven endeksi haziran ayında yüzde 3,3 oranında azalarak 93,6’ya geriledi.

29.06.2022 - 10:20 | | İHA
Ekonomik güven endeksi belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayı ekonomik güven endeksi verisini açıkladı. Buna göre ekonomik güven endeksi mayıs ayında 96,7 iken, haziran ayında yüzde 3,3 oranında azalarak 93,6 değerini aldı.

Bir önceki aya göre haziran ayında tüketici güven endeksi yüzde 6,2 oranında azalarak 63,4 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 2,2 oranında düşerek 104,6 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,7 oranında azalarak 119,6 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 2,3 oranında gerileyerek 118,7 değerini aldı. İnşaat sektörü güven endeksi yüzde 1,7 oranında artarak 83 değerini aldı.

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