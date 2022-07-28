Ekonomik güven endeksi belli oldu
Ekonomik güven endeksi haziran ayında 93,6 iken, temmuz ayında %0,2 oranında azalarak 93,4 değerini aldı.
28.07.2022 - 10:12 |
Bir önceki aya göre temmuz ayında reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi %2 oranında azalarak 102,5 değerini, hizmet sektörü güven endeksi %1,5 oranında azalarak 117,8 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi %4,5 oranında azalarak 113,4 değerini aldı.
Tüketici güven endeksi %7,4 oranında artarak 68 değerini, inşaat sektörü güven endeksi %2,4 oranında artarak 85,0 değerini aldı.