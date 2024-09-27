Ekonomik güven endeksi belli oldu
Ekonomik güven endeksi Ağustos ayında 93,1 iken, Eylül ayında %2,0 oranında artarak 95,0 değerini aldı.
27.09.2024 - 10:11 |
Bir önceki aya göre Eylül ayında tüketici güven endeksi %2,4 oranında artarak 78,2 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi %1,2 oranında artarak 99,2 değerini, hizmet sektörü güven endeksi %0,6 oranında artarak 112,6 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi %2,5 oranında artarak 110,6 değerini, inşaat sektörü güven endeksi %0,2 oranında azalarak 87,8 değerini aldı.