Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2024 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
UzmanparaEkonomik güven endeksi belli oldu
HaberlerUzmanparaEkonomik güven endeksi belli oldu

Ekonomik güven endeksi belli oldu

Ekonomik güven endeksi Ağustos ayında 93,1 iken, Eylül ayında %2,0 oranında artarak 95,0 değerini aldı.

27.09.2024 - 10:11 |
Ekonomik güven endeksi belli oldu

Bir önceki aya göre Eylül ayında tüketici güven endeksi %2,4 oranında artarak 78,2 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi %1,2 oranında artarak 99,2 değerini, hizmet sektörü güven endeksi %0,6 oranında artarak 112,6 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi %2,5 oranında artarak 110,6 değerini, inşaat sektörü güven endeksi %0,2 oranında azalarak 87,8 değerini aldı.

Genç girişimcilere sağlanan kazanç istisnasının tutarı yükseltildi

Genç girişimcilere sağlanan kazanç istisnasının tutarı yükseltildi

Tarımsal destek ödemeleri bugün başladı

Tarımsal destek ödemeleri bugün başladı