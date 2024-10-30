Ekonomik güven endeksi belli oldu
Ekonomik güven endeksi Ekim ayında %3,2 oranında artarak 98,0 değerini aldı.
30.10.2024 - 10:09 |
Ekonomik güven endeksi Eylül ayında 95,0 iken, Ekim ayında %3,2 oranında artarak 98,0 değerini aldı. Bir önceki aya göre Ekim ayında tüketici güven endeksi %3,0 oranında artarak 80,6 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi %3,0 oranında artarak 102,2 değerini, hizmet sektörü güven endeksi %1,5 oranında artarak 114,2 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi %0,1 oranında artarak 110,7 değerini, inşaat sektörü güven endeksi %1,7 oranında azalarak 86,3 değerini aldı.
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