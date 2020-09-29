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29.09.2020 - 10:05 |

Ekonomik güven endeksi yükseldi

Ekonomik güven endeksi yüzde 3,1 artışla 88,5 oldu.

Ekonomik güven endeksi yükseldi
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Ekonomik güven endeksi Ağustos ayında 85,9 iken, Eylül ayında %3,1 oranında artarak 88,5 değerine yükseldi. Ekonomik güven endeksindeki artış, tüketici, reel kesim (imalat sanayi) ve hizmet sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.

Tüketici güven endeksi bir önceki aya göre Eylül ayında %3,2  oranında artarak 82,0 değerini, reel kesim güven endeksi bir önceki  aya göre %0,5 oranında artarak 105,7 değerini, hizmet sektörü güven  endeksi %6,4 oranında artarak 74,9 değerini aldı.

Perakende ticaret  sektörü güven endeksi Eylül ayında %1,5 oranında azalarak 93,5  değerini ve inşaat sektörü güven endeksi %2,0 oranında azalarak 83,3  değerini aldı.

Güncelleme öncesi duruma göre hesaplanan ekonomik güven endeksi  ise Eylül ayında bir önceki aya göre %3,2 oranında arttı  Ağustos  ayında 85,9 olan endeks, Eylül ayında 88,6 oldu.

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