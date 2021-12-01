'Ekonominin görünümüne güveniyorum'

Çin Başbakan Yardımcısı Liu He, gelecek yıl için ekonominin görünümüne güvendiğini söyledi. Liu He, izledikleri kalkınma modeli çerçevesinde küçük şirketlere ve yabancı yatırımcılara destek vermeye devam edecekleri sözünü de verdi.

Hamburg Zirvesi'nde konuşan Çin Başbakan Yardımcısı, "Çin ekonomisinin gelecek yılına güvenimiz tam. 2022 yılında Çin, bir taraftan istikrarı ve makro politikaların sürdürülebilirliğini devam ettirirken, diğer taraftan KOBİ'ler için ve yabancı sahipli şirketler için daha iyi bir faaliyet ortamı yaratma çabalarına hız verecek" dedi.

Liu He, Çin'in gelecek yıl daha iyi bir faaliyet ortamı yaratmak için piyasalara girişleri genişletmeye ve adil rekabeti desteklemeye odaklanacağını da vurguladı.