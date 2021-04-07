'Ekonominin hala Fed'in desteğine ihtiyacı var'

Kaplan, koronavirüs salgınının yatıştığı netleştiğinde ve ekonomi Fed'in hedeflerini yakalama yolunda ilerlediğinde teşvik tedbirlerinin azaltılmaya başlanabileceğini vurguladı.

"Bir krizin ortasında olduğumuzda, elimizdeki araçları agresif şekilde kullanmalıyız, bu çerçevede varlık alımı ve genel politika duruşu konusunda şu anda yapılanlara katılıyorum" diye konuşan Kaplan, "Ancak, eğer bu olağanüstü tedbirleri azaltacaksak hedeflerimizi yakalamaya doğru ilerleme sağlamamızın daha sağlıklı olacağına inanıyorum." dedi.

Uygulanan destek tedbirlerin ne zaman gevşetilebileceği konusunda bir takvim vermeyen Kaplan, ABD ekonomisinin bu yıl yüzde 6,5 büyümesini ve işsizliğin yüzde 4'e düşmesini beklediğini ifade etti.

Kaplan, şubat ayında yüzde 1,6 olan yıllık enflasyonun da bu yıl yüzde 2-2,1 seviyesine yükselmesini beklediğini de vurguladı.

Kaplan bu yıl FOMC'nin oy verme hakkı olan bir üyesi değil.