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'Ekonominin ısınmasında sorun görmüyorum'

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi Üyesi Francois Villeroy de Galhau, Avrupa ekonomisinin fazla ısınmasında bir sorun görmediğini söyledi.

12.03.2021 - 13:21 | | DHA
'Ekonominin ısınmasında sorun görmüyorum'

Aynı zamanda Fransa Merkez Bankası Başkanı olan Villeroy katıldığı bir online konferansta, Avrupa Merkez Bankası'nın söz konusu gelişmeler karşısında gerekli olduğu sürece ikame edici politikaları uygulamayı sürdüreceğini de vurguladı.

ECB Perşembe günü, faizleri ve Pandemi Acil Durum Satın Alma Programı'nı (Pandemic Emergency Purchase Program - PEPP) değiştirmedi.

Faiz kararının ardından bir açıklama yapan Avrupa Merkez bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde da, Euro Bölgesi'nde enflasyonun önümüzdeki aylarda yükselmesini ve bir süre iniş-çıkışlı bir gelişme beklediklerini vurguladı.

Euro bölgesinde yıllık enflasyon öngörüsü bu yıl için yüzde 1.0'den yüzde 1.5'e revize edildi, 2022 için yüzde 1.2'ye yükseltilirken, 2023 için de yüzde 1.4 düzeyinde sabit tutuldu.

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