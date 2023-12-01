'Ekonominin sert sıkılaştırmaya ihtiyacı yok'

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ABD ekonomisinin enflasyonist beklentileri ortadan kaldırmak için para politikasını daha fazla sıkılaştırmaya ihtiyacı olmadığına ve güçlü istihdam ile "yumuşak iniş" sağlama yolunda ilerlediğine inandığını söyledi.

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Geçmişte ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bazen enflasyonun ekonomide kökleşmesini önlemek için para politikasını resesyonlara neden olacak kadar çok fazla sıkılaştırmak zorunda kaldığını ifade eden Yellen, "Şu anda buna ihtiyacımız yok. İşsizliğin aşağı yukarı bu genel çevrede olduğu yerde istikrar kazanması ve büyümenin sürdürülebilir bir seviyeye yavaşlamasıyla bu yumuşak inişi başaracağımıza dair işaretlerin çok iyi olduğuna inanıyorum. Bence şu anda içinde bulunduğumuz durum bu" dedi.

Yumurta gibi bazı ürünlerdeki yüksek fiyatların salgın öncesi seviyelere dönmesiyle birlikte "enflasyonun artık çok aşağılara indiğini" savunan Yellen, "Şimdi ücret artışları gerçekten daha fazla reel gelire dönüşüyor. Dolayısıyla benim umudum Amerikalıların yavaş yavaş işlerin daha iyiye gittiğini görecek olmasıdır" diye konuştu.