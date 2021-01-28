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28.01.2021 - 13:35 | | AA

Ekonomistler Ağbal'ın iletişimini başarılı buldu

Yabancı ekonomistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın yılın ilk Enflasyon Raporu bilgilendirme toplantısındaki iletişiminin başarılı olduğunu belirtti.

Ekonomistler Ağbal'ın iletişimini başarılı buldu
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Bluebay Varlık Yönetimi Gelişen Piyasalar Kıdemli Stratejisti Timothy Ash, TCMB Başkanı Ağbal'ın Enflasyon Raporu bilgilendirme toplantısına ilişkin yaptığı değerlendirmede, Ağbal'ın düzgün bir performans sergilediğini belirterek, "Göreve geldiğinden beri eylemleri ve mesajları isabetli. Ağbal güveni artırıyor, TCMB'de adım adım güveni artırıyor." ifadelerini kullandı.

BBVA Research Büyük Veri Araştırmaları Başkanı Alvaro Ortiz de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "TCMB işleri yoluna koyuyor. Halen yeni para politikası stratejisine (enflasyon tahmin hedeflemesi) ilişkin şüphesi olanlara, yeni enflasyon raporunun videosunu öneriyorum. Çok daha şeffaf ve açıklama gerektirmeyecek kadar açık bir strateji." değerlendirmesinde bulundu.

TCMB Başkanı Ağbal sunumunda, enflasyonun yıl sonunda yüzde 9,4, 2022 yılında yüzde 7 olarak gerçekleşeceğini tahmin ettiklerini belirtmişti.

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