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02.11.2020 - 08:06 | | Foreks

Ekonomistlerin Yunan ekonomisi için tahminleri kötüleşti

Kathimerini gazetesine göre, koronavirüs salgınının ikinci dalgasının önüne geçmek için sıkılaştırılan tedbirler sonrasında ekonomistlerin Yunan ekonomisi için bu yıla ve 2021'e yönelik tahminleri kötüleşti.

Ekonomistlerin Yunan ekonomisi için tahminleri kötüleşti
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Ekonomistlere göre en kötü senaryo şu anda en olası senaryo konumuna gelmiş durumda ve Yunan ekonomisi bu yıl yüzde 10 ve üzerinde daralabilir.

"W" şeklinde bir toparlanma öngören ekonomistler, 2021 yılı toparlanmasının da risk altında olduğunu ifade ettiler. Capital Economics'in Avrupa ekonomisti Melania Debono, 4'ncü çeyrekte GSYH'nın bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,5 büyüyeceğini tahmin  ederken, üçüncü çeyrek büyümesinin yüzde 7,5'ten büyük gelmemesi halinde 2020'nin tamamı için öngördükleri yüzde 8'lik daralma tahminini aşağı yönlü revize etmek zorunda kalacaklarını vurguladı.

Debono, dördüncü çeyrekte durgunluk veya bir daralma yaşanması  halinde 2021 yılı için yüzde 3,5 büyüme tahmininin tehlikeye gireceğini de vurguladı.

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