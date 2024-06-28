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Uzmanpara Elektrik tarifelerinde fiyat artışına gidildi
Haberler Uzmanpara Elektrik tarifelerinde fiyat artışına gidildi

Elektrik tarifelerinde fiyat artışına gidildi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), enerji üretim maliyetlerindeki artış nedeniyle elektriğin farklı grupları için fiyat artışı yapıldığını bildirdi.

28.06.2024 - 14:44 |
Elektrik tarifelerinde fiyat artışına gidildi

EPDK'den yapılan açıklamada, yeni tarifelerin 1 Temmuz itibarıyla geçerli olacağı belirtildi. Açıklamada, "Enerji üretim maliyetlerinde yaşanan artış nedeniyle nihai elektrik perakende satış fiyatlarında mesken abone grubu için yüzde 38, tarımsal faaliyetler abone grubu için yüzde 30, kamu ve özel hizmetler sektörü abone grubunun düşük kademesi için yüzde 38 ve yüksek kademesi için yüzde 20 artış yapıldı. Bu artışla beraber 100 kilovatsaat elektrik tüketimi olan bir mesken abonesi için ödenecek tutar 207,23 lira oldu." ifadesine yer verildi.

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