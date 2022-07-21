Elektrik tüketimi 10 ayın zirvesinde

Elektrik tüketiminde bu rakamın üzerine en son 2 Eylül 2021 tarihinde 1.016.227 MWh ile çıkılmıştı.

Verilere göre çarşamba günü ülke genelindeki tüm kaynaklardan 1.005.557 MWh elektrik üretildi. Bu rakamın üzerine en son 18 Ocak’ta 1.008.356 MWh’lik üretim ile çıkılmıştı.

TEİAŞ verilerine göre çarşamba günü doğal gaz santralleri 227.492 MWh elektrik üreterek en son 7 Temmuz’da ulaşılan 22.115 MWh’lik üretimin ardından en yüksek seviyeye çıktı.

İthal kömür santralleri çarşamba günü 191.351 MWh’lik üretimleriyle yine 7 Temmuz’da yaklaşık 197.041 MWh olarak kaydedilen üretimin ardından en yüksek seviye olarak kayıtlara geçti.

TEİAŞ'a göre çarşamba günü hidroelektrik santralleri ise 158.119 MWh üretim gerçekleştirerek en son 21 Şubat’ta kaydedilen 148.133 MWh’lik üretimin ardından en düşük seviyede kaydedildi.