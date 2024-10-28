Elektrik tüketimi ağustosta azaldı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun ağustos ayına ilişkin "Elektrik Piyasası Sektör Raporu"na göre, lisanslı elektrik üretiminin yüzde 26,7'si doğal gaz santralleri, yüzde 23,4'ü ithal kömür, yüzde 17,1'i hidroelektrik santralleri, yüzde 12,6'sı linyit santralleri ve yüzde 10,4'ü rüzgar santrallerinden sağlandı.

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Bu kaynakları sırasıyla biyokütle, jeotermal, güneş, taş kömürü, fuel-oil ve asfaltit izledi.

Türkiye'nin lisanslı elektrik üretimi ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,53 azalışla 31 milyon 215 bin 885 megavatsaat oldu.

Faturalanan elektrik tüketim miktarı ise aynı dönemde yüzde 4,11 artarak 27 milyon 588 bin 710 megavatsaat olarak gerçekleşti.

Tüketimin yüzde 34,6'sı sanayi, yüzde 27,4'ü mesken aboneler, yüzde 27'si kamu ve özel hizmetler sektörü aboneleri tarafından yapıldı. Aydınlatmanın payı yüzde 1,5 tarımsal faaliyetlerin payı ise yüzde 9,3 olarak kayıtlara geçti.

TÜKETİCİ SAYISI VE KURULU GÜÇ ARTTI

Elektrikte tüketici sayısı ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,83 artarak 50 milyon 284 bin 488'e ulaştı.

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Bu dönemde, mesken tüketicilerinin sayısında yüzde 1,8, tarımsal faaliyet tüketicilerinin sayısında yüzde 2,8 artış görüldü. Aydınlatma tüketicilerinin sayısında yüzde 1,5, kamu ve özel hizmetler sektörüyle diğer tüketicilerin sayısında yüzde 1,9 artış yaşandı. Sanayi tüketicilerinin sayısında yüzde 6,5 düşüş oldu.

Türkiye'nin lisanslı elektrik kurulu gücü ise bu dönemde yüzde 0,9 artarak 96 bin 477 megavat oldu.

Kurulu gücün yüzde 25,4'ünü doğal gaz çevrim santralleri, yüzde 24,7'sini barajlı hidroelektrik santralleri, yüzde 12,6'sını rüzgar santralleri, yüzde 10,8'sini ithal kömür santralleri, kalan bölümünü ise diğer enerji kaynaklarından elektrik üreten tesisler oluşturdu.