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Elektrik üretimi ve tüketiminde rekor kırıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 2024'te elektrik üretiminde ve tüketiminde rekor kırıldığını bildirdi.

03.02.2025 - 17:12 | | AA
Elektrik üretimi ve tüketiminde rekor kırıldı

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Yılın tamamında zirveye çıkan elektrik talebinin yüzde 60'ını yerli ve yenilenebilir kaynaklardan karşıladık." ifadesi kullanıldı.

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Paylaşımda yer alan infografiğe göre, geçen yıl Türkiye'nin elektrik üretimi 348,9 milyar kilovatsaat, elektrik tüketimi ise 347,9 milyar kilovatsaat oldu.

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