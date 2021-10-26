Elon Musk servetine servet kattı

Geçtiğimiz günlerde üçüncü çeyrek bilançosunu açıklayan Tesla, geçen senenin aynı dönemine kıyasla karını yüzde 389 artırarak, 1.6 milyar dolara çıkardı. Bu gelişmeyle birlikte Tesla’nın karı tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

PİYASA DEĞERİ TÜM ZAMANLARIN ZİRVESİNE ÇIKTI

Öte yandan Türkiye’de de faaliyet gösteren araç kiralama şirketi Hertz, elektrikli araç filosunu güçlendirerek 100 bin Tesla aracı alacağını açıkladı.

Hertz’in küresel çapta araç filosunu genişleterek altyapı operasyonlarını artırması amacıyla yaptığı yatırım Tesla'ya yaradı. Bu gelişmeyle birlikte Tesla hisseleri rekor fiyata ulaştı.

New York borsasında işlem gören Tesla hisseleri, pazartesi günü 1045 doları aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Günlük bazda hisse performansına bakıldığında ise Tesla yüzde 10’un üzerinde değer kazandı.

Şirketin açıkladığı kar ve Hertz’in 100 bin adet araç alacağını açıklaması hisseye olumlu yansırken, Tesla’nın toplam piyasa değeri 1 trilyon doları aştı.

ELON MUSK 36 MİLYAR DOLAR KAZANDI

Tesla hisselerinin yükselişe geçmesiyle birlikte bu durum en çok Elon Musk'a yaradı. Musk, 36 milyar dolar kazanç elde ederken, net serveti 288.6 milyar dolara ulaştı. Bu gelişmeyle Musk, Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'a neredeyse 100 milyar dolar fark attı. Bezos'un net serveti ise 192.6 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

TESLA BITCOIN’DEN 1 MİLYAR DOLAR KAR ETTİ

Öte yandan Tesla’nın şubat ayında 1.5 milyar dolarlık Bitcoin aldığı biliniyordu. Eylül ayında genel olarak satıcılı seyreden Bitcoin, ekim ayı itibarıyla toparlanma kaydederek 60 bin dolar seviyesinin üzerine çıktı. Kripto paraların lideri Bitcoin’in ralli yapmasıyla birlikte Tesla’nın elde ettiği kazanç 1 milyar doları aştı.





ELON MUSK KRİPTO VARLIKLARINI AÇIKLADI

Kripto para piyasasına yaptığı paylaşımlarla yön veren Elon Musk, elinde tuttuğu dijital varlıkları açıkladı. Bitcoin, Ethereum ve Dogecoin tuttuğunu açıklayan Elon Musk, Shiba Inu’ya yatırım yapmadığını kaydetti.