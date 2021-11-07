Elon Musk, Tesla hisselerini satacak mı?

Tesla ve SpaceX şirketlerinin CEO’su Elon Musk, geçtiğimiz gün Twitter üzerinden dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Twitter takipçilerine hazırladığı ankette ‘’Son zamanlarda vergiden kaçınmanın bir yolu olarak gerçekleşmemiş kazançlardan çok şey yapıldı. Bu yüzden Tesla hissemin %10’unu satmayı öneriyorum.’’ dedi ve ne yapması gerektiğini takipçilerine sordu.

ABD hükumetinin koyduğu vergilerden çok bunaldığını ifade eden Musk, anket sonuçları ne olursa olsun kesinlikle uyacağına da söz verdi.

Ankete katılanların yüzde 56.3’ü Musk’ın Tesla hisselerini satması yönünde görüş bildirirken, yüzde 43.7’si ise bu satışı onaylamıyor.

Eğer Musk, Tesla hisselerinin yüzde 10’unu satarsa 21 milyar dolar elde edecek.