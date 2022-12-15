Elon Musk, Tesla hissesi satmaya devam ediyor

Musk'ın yaptığı bildiriye göre 12-14 Aralık tarihleri arasında yaklaşık 22 milyon adet Tesla hissesi 3,58 milyar dolara satıldı.

Nisan ayında 15 milyon Tesla hissesini 8,5 milyar dolara satan Musk, ağustos ayında 6,9 milyar dolar ve kasım ayında 3.95 milyar dolar tutarında hisse sattı.

2008 yılından bu yana Tesla CEO'su olan Musk'ın payı yüzde 13 civarına geriledi.