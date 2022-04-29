Elon Musk, Tesla hissesi sattı

Tesla CEO'su Elon Musk, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) dün 4 milyar dolar tutarında Tesla hissesi sattığını bildirdi.

Musk, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada Tesla'da daha fazla hisse satışı planlamadığını ifade etti.

SEC'e yapılan bildirime göre Musk, salı ve çarşamba günü toplam 4,4 milyon Tesla hissesi sattı. Bu, Musk'ın Tesla'daki payının yüzde 2,6'sına denk geliyor.