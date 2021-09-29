Elon Musk'tan kripto para açıklaması

Musk, katıldığı bir konferansta yaptığı konuşmada, "Kripto paralar temel olarak merkezi hükümetin gücünü azaltmayı amaçlıyorlar. Pekin'in kripto paralara karşı olmasının nedeni bu gibi görünüyor" dedi.

Çin'in kripto paralara karşı olmasının kesin nedenini bilemeyeceğini belirten Musk, "Bu tavırları kısmen elektrik yetersizliklerinden kaynaklanıyorda olabilir" diye konuştu.

ABD hükümetinin kripto para piyasasını düzenlemekten, denetlemekten kaçınması gerektiğini belirten Musk, ABD hükümetinin kripto alanını regüle etmesi gerekip gerekmediği sorusuna, "Ben hiçbir şey yapmayın diyorum" yanıtını verdi.

Musk, hükümetlerin yaklaşımlarının kriptoları ortadan kaldırmayacağını ancak gelişmelerini yavaşlatacağını vurguladı.