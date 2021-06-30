Elvan'dan Merkez Bankası açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Fiyat istikrarını sağlama görevi Merkez Bankası’nındır.

Fiyat İstikrarı Komitesi'nin ana amacı, enflasyonda risk oluşturan arz şoklarına karşı çözüm önerilerinin geliştirilmesidir.

Hiçbir şekilde Merkez Bankası’na müdahale söz konusu değildir."