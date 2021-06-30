Elvan'dan Merkez Bankası açıklaması
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "Hiçbir şekilde Merkez Bankası’na müdahale söz konusu değildir." ifadelerini kullandı.
30.06.2021 - 11:13 |
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Fiyat istikrarını sağlama görevi Merkez Bankası’nındır.
Fiyat İstikrarı Komitesi'nin ana amacı, enflasyonda risk oluşturan arz şoklarına karşı çözüm önerilerinin geliştirilmesidir.
Hiçbir şekilde Merkez Bankası’na müdahale söz konusu değildir."