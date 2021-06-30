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Elvan'dan Merkez Bankası açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "Hiçbir şekilde Merkez Bankası’na müdahale söz konusu değildir." ifadelerini kullandı.

30.06.2021 - 11:13 |
Elvan'dan Merkez Bankası açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Fiyat istikrarını sağlama görevi Merkez Bankası’nındır.

Fiyat İstikrarı Komitesi'nin ana amacı, enflasyonda risk oluşturan arz şoklarına karşı çözüm önerilerinin geliştirilmesidir.

Hiçbir şekilde Merkez Bankası’na müdahale söz konusu değildir."

Elvandan Merkez Bankası açıklaması

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