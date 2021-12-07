'Emtia fiyatlarında yükseliş devam etmeyecek'
Citigroup, emtia fiyatlarında yeni bir süper döngünün olmayacağını ve yükselişin devam etmeyeceğini belirtirken, enerji fiyatlarının 2022'nin ilk çeyreğinde gerileyeceğini tahmin etti.
07.12.2021 - 09:57 |
Citigroup analistlerinden Edward Morse, müşterileriyle paylaştığı bir notta emtia fiyatlarında yeni bir süper döngü olmayacağını ama emtia piyasasının genelinde düşüş görülürken baz metallerin yükselebileceğini söyledi.
BloombergHT'de yer alan habere göre, “Bazı analistler emtia fiyatlarının geçen seneki gibi yükselmeye devam etmesini ve yeni bir süper döngünün sürmesini bekliyor fakat biz bu konuda aynı fikirde değiliz” diyen Morse, son süper döngüdeki talep patlamasının bir daha tekrarlanmayacağını belirtti.
Citigroup, enerji maliyetlerinde gelecek yılın ilk çeyreğinde keskin bir düşüş beklediğini ve yılın ikinci yarısında ise tarımsal emtiada bu düşüşün yansımalarının görüleceğini vurguladı.