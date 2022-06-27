'Emtiada henüz zirveyi görmedik'

Sert sıkılaşma döngüsü resesyon endişelerinin daha fazla gündeme gelmesine neden olurken emtia cephesinde de baskı yarattı.

BloombergHT'de yer alan habere göre son dönemde petrol, baz metaller ve diğer emtia sınıflarında gerileme görülürken, Goldman Sachs iyimser görüşünü koruyor.

Goldman Sachs analistleri emtia fiyatlarının henüz zirve yapmadığını belirtti. Aralarında Jeffrey Currie'nin de yer aldığı analistler ekonominin uzun süredir bir resesyon içinde olduğunu, emtia talebinin ve böylelikle fiyatlarının gerilediği konusunda hemfikir olduklarını ancak ekonominin, son kullanıcı konumundaki tüketicilerin talebinin yavaşlamasıyla henüz o durumun gerçekleşmediğini belirtti.

Analistler ekonomi yavaşlasa da aktivitenin tümüyle düşüş içinde olmadığını ifade etti.