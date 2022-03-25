'Emtialardaki artış büyümeyi yavaşlatabilir'

Yellen, "Emtia fiyatları üzerinde Ukrayna'daki durum kaynaklı baskı görüyoruz. Emtia fiyatlarındaki yükselişin gelecek yıl için küresel büyüme görünümünü düşürmesi beklenebilir" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın Ukrayna'ya karşı savaşta Rusya'ya yardım etmesi halinde Çin'in 'sonuçları' ile karşı karşıya kalacağı uyarısının hatırlatılması üzerine Yellen, "Şu noktada Çin'e yaptırım uygulamak ne gerekli ne de uygun olur" diye konuştu.

CNBC'ye yaptığı açıklamada kripto paralara yönelik kuşku duyduğunu, bununla birlikte bunların faydalarının da olduğunu belirten Yellen, "Ben kripto paralara karşı ciddi soru işaretlerine sahip olan biriyim. Diğer taraftan ise ödeme sistemleri ve inovasyon olmak üzere birçok faydası da bulunuyor" diye konuştu.