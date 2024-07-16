En düşük emekli maaşı belli oldu

Güler, TBMM Başkanlığına sunulan Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne ilişkin açıklamaların ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

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Kök aylığında bir düzenleme olup olmayacağı ve düzenlemeden ne kadar emeklinin etkileneceğine ilişkin soruya Güler, "Bu düzenlememiz toplamda şu anda mevcut 16 milyon 180 bin civarında olan toplam emekli sayımız içerisinde en düşük emekli aylığının 12 bin 500 liraya tamamlanması halinde 2024 yılı temmuz-aralık dönemi içerisinde etkilenecek emekli sayısı 3 milyon 703 bin 788 kişidir. Toplam bütçeye maliyeti de bu 6 aylık dönemde 33 milyar 200 milyon TL'dir." karşılığını verdi.

Orta Vadeli Program'a bağlılık, bütçe disiplinini sağlama, bütçe karşılığını belirleme ve sürdürülebilirliği sağlamak için uzun dönemdir çalıştıklarını ifade eden Güler, "Sadece zam vermek veya artırmak değil bunun mevcut bütçede karşılığını da mutlaka sağlamak zorundaydık. Bunu da 53 maddelik teklifimiz içerisinde karşılandığını belirtmek istiyoruz. Yıllara böldüğünüzde bu maliyetin bütçemize çok daha fazla bir yük getirdiğini de ifade etmek isterim." dedi.

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Güler, bir soru üzerine, teklifte, kiradan aylık yüzde 20 vergi kesintisine yönelik bir öneri yer almadığını dile getirdi. Güler, "İlerleyen zamanlarda bu konularda neler yapılabilir, Hazine ve Maliye Bakanlığımızın çalışacağı durumlar vardır." diye konuştu.

"HASILAT TESPİTİ DENETİMLERİ YAPILACAK"

Güler, OECD'nin ilan ettiği uluslararası manada küresel şirketlerin Türkiye'deki faaliyetleri kapsamında elde ettikleri gelirden, kardan yüzde 15'lik asgari kurumlar vergisi imkanı da getirdiklerini dile getirerek, "Eğer bu ülkemiz vergi mevzuatında düzenlenmezse bu vergi OECD'ye bağlı ülkeler kapsamında bu küresel şirketin kurulu olduğu merkezin bulunduğu ülke tarafından alınacaktır. Hem uluslararası vergi mevzuatı ile uyum sağlamak hem de ülkemizin gelir kaynaklarını çeşitlendirme noktasında böyle bir öneri getiriyoruz." bilgisini verdi.

Asgari gelir vergisi kapsamı içerisinde bir düzenlemenin teklifte yer almadığını ifade eden Güler, "Doktor, diş hekimi ve diğer faaliyet alanlarında gelir vergisine tabi mükelleflerimizin yıl içerisinde belli zaman aralıklarında hasılat tespitine yönelik denetimler yapılacak. Bu denetimlerin sonucunda ortalama bir rakam, tespitler ortaya çıkacak. Bunun verilen beyanname ile arasında yüzde 20'den fazla bir fark çıktığında da incelemeye alınmak suretiyle izaha davet edilecek." diye konuştu.

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Güler, "Emekliler ilk maaşlarında 12 bin 500 TL mi alacaklar? Hesaplarına ne zaman yatırılacak?" sorusuna "Önce komisyon sonra Genel Kurulda kanunlaştıktan sonra da yürütme maddesi herhangi bir mağduriyet oluşturmayacak şekilde bu aydan itibaren olacak şekilde düzenlenecek." karşılığını verdi.

Bir gazetecinin, "Açlık sınırı şu anda 20 bin TL civarında bugüne kadar ödediği primlerle 12 bin 500 lira alan emekli yeni düzenlemeyle de 12 bin 500 lira almaya devam edecek. Burada bir adaletsizlik olmuyor mu?" sorusu üzerine Güler, "Bazı şeyleri çok çabuk unutuyoruz. Bütçemizin büyüklüğü belli. 2024 yılı bütçemiz, 11 trilyon 89 milyar TL. Bunun içerisinde 6 Şubat depremlerine yönelik bütçe karşılığı olarak yaklaşık 1 trilyon 100 milyarı ayırmış durumdayız." dedi.

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Güler, seçimlerden önce 2,5 milyona yakın EYT'linin de emeklilik sistemine dahil olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bunun da bu dönemki bütçemize getirdiği önemli bir yük var. Bizim için önemli olan bütçe dengesi içerisinde, Orta Vadeli Program'a bağlı kalarak, bütçe disiplinini bozmadan, her bir ödemenin karşılığını oluşturarak, bir disiplin içerisinde bütçeyi ayakta tutmaya çalışıyoruz. Önümüzdeki dönem inşallah emeklilik sisteminde daha dengeli, adil bir uygulamayı hayata geçirmemiz gerekiyor. Bunun için bir gelir kalemi oluşturmak lazım. Bütçe disiplinini bozmadan bir sistem inşa etmek lazım. O konuda da çalışmalarımız devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı önümüzdeki dönemlerde enflasyonun ciddi oranda düşmeye başlaması ve hem enflasyonla beraber bütçe disiplinini de elden bırakmadan bu konuda sabit gelirli vatandaşlarımızın gelirlerini artıracak, enflasyona ezdirmeme noktasında gayretimiz ve çabamız devam edecektir."

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"DÜZENLEMELER GELMEYE DEVAM EDECEK"

Yeni yasama döneminde de farklı vergi düzenlemelerinin gelip gelmeyeceğine ilişkin bir soru üzerine Güler, vergi adaletinin sağlanması aynı zamanda etkinliğinin artırılması, kayıt dışılıkla mücadelede Hazine ve Maliye Bakanlığının çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Güler, dönem dönem, hazırlandıkça, ilgili milletvekilleriyle beraber, ekimden sonraki dönemde de paketler halinde düzenlemelerin gelmeye devam edeceğini, bunun bir başlangıç olduğunu ifade etti.

Güler, çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi alınması ve vergi kayıplarının azaltılması noktasında çok ciddi bir emek sarf ettiklerini ifade ederek, "Bu teklifimiz bunu içeriyor. İnşallah önümüzde dönemlerde de bu kapsamda yapısal manada ihtiyaç duyulan tüm düzenlemeleri hayata geçirme adına çalışmalarımız devam edecek." diye konuştu.

Abdullah Güler, başkasına ait IBAN ya da POS cihazı kullanımı konusunda ne tür bir ceza getirileceğine ilişkin soru üzerine de, "Cezaları caydırıcı bir manada artırıyoruz. Rakamlar çok düşük kalmıştı." dedi.

Çok uluslu şirketlerden alınacak asgari kurumlar vergisinin yüzde kaç olduğuna ilişkin soru üzerine Güler, "Teknik bir tabir ve teknik bir uygulama. Yüzde 15'e tamamlama diyoruz. Bütün dünya örneklerinde küresel şirketlerin merkezleri ve şubeleri dahil olmak üzere faaliyet yürüttükleri alanlarda asgari kurumlar vergisinin yüzde 15'ten aşağı olmaması noktasında bir karar alınmış durumda. Türkiye'de de elbette şirketlerimiz vergiler ödüyorlar. Eğer yüzde 15'in altında kalırsa yüzde 15'e tamamlanması noktasında bir uygulama getiriyoruz. Yurt içi şirketlerimiz için yereldeki şirketlerimiz için de kurumlar vergisine tabi olarak bunların birçok istisna, teşvik ve muafiyetleri var. Onların da istisna, teşvik ve muafiyetlerden yararlandırılması, sonraki aşamada da yüzde 10 vergi ödenmesi hususunda bir düzenlemeyi getiriyoruz." değerlendirmesini yaptı.

"Emeklilere yapılan zam seyyanen mi, iyileştirme mi?" sorusuna da Güler, "10 bin TL'nin altında emekli maaşı alan emeklilerimizin Hazine ve Maliye Bakanlığımızın bütçe desteği ile bunların 12 bin 500 TL'ye tamamlanmasıdır. Herhangi bir şekilde seyyanen zam gibi bir durum söz konusu değildir. Biz bütün emeklilerimize bu ay içerisinde enflasyon rakamları noktasında oran neyse, enflasyona ezdirmeme noktasında bu zamları yaptık. Şu anda yansımış durumda." ifadelerini kullandı.

Kök maaşların değişip değişmediğine ilişkin de Güler, "Hayır değişmiyor. Eski uygulama nasılsa aynı. Eski uygulama 10 bin TL'ye nasıl tamamlanıyorsa şimdi de 12 bin 500 TL'ye tamamlanıyor. Yeni bir şey inşa etmiyoruz. Aynı uygulamayı devam ettiriyoruz." dedi.