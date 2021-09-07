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En fazla reel getiri borsada gerçekleşti

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ağustosta en yüksek aylık reel getiri yüzde 3,98 ile BIST 100 endeksinde gerçekleşti.

07.09.2021 - 11:09 | | AA
En fazla reel getiri borsada gerçekleşti

Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayına ilişkin "finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını" açıkladı.

Buna göre, ağustosta en yüksek aylık reel getiri, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 3,98 oranıyla BIST 100 endeksinden sağlandı. Aynı dönemde Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde de BIST 100, yatırımcısına yüzde 2,31 kazandırdı.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yatırım araçlarından devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) yüzde 0,93, mevduat faizi (brüt) yüzde 1,37, dolar yüzde 4,19, avro yüzde 4,72 ve külçe altın yüzde 5,17 ile yatırımcısına kaybettiren araçlar olarak kayıtlara geçti.

TÜFE ile indirgendiğinde ise DİBS yüzde 0,68 ve mevduat faizi (brüt) yüzde 0,24 yatırımcısına kazandırırken, dolar yüzde 2,63, avro yüzde 3,16 ve külçe altın yüzde 3,62 ile yatırımcısına kaybettiren yatırım araçları oldu.

Üç aylık değerlendirmede TÜFE ile indirgendiğinde DİBS yüzde 0,08 ile yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olarak kayıtlara geçti. Aynı dönemde Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde ise söz konusu senetler yüzde 4,11 yatırımcısını kayba uğrattı.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde külçe altın yüzde 10,8, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 6,91 yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Altı aylık değerlendirmeye göre dolar, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 10,04 yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlarken Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 3,19 yatırımcısına kaybettirdi.

Aynı dönemde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 23,76, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 13,34 yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı olarak kayıtlara geçti.

Yıllık en yüksek reel getiri BIST 100'de

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde BIST 100 endeksi, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 10,46 ile yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlarken, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 9,48 kaybettirdi.

Yıllık değerlendirmede Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yatırım araçlarından dolarda yüzde 19,95, avroda yüzde 20,38, mevduat faizinde (brüt) yüzde 24,84, DİBS'te yüzde 26,69 ve külçe altında yüzde 27,92 oranlarında kayıp gerçekleşti.

TÜFE ile indirgendiğinde dolar yüzde 2,31, avro yüzde 2,84, mevduat faizi (brüt) yüzde 8,29, DİBS yüzde 10,54 ve külçe altın yüzde 12,04 yatırımcısını kayba uğrattı.

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