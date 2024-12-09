En yüksek reel getiri BIST 100 endeksinde oldu

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından mevduat faizi (brüt) %2,68 ve Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) %0,77 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; Amerikan Doları %0,04, külçe altın %0,63 ve Euro %2,66 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde; mevduat faizi (brüt) %1,10 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken; DİBS %0,78, Amerikan Doları %1,58, külçe altın %2,16 ve Euro %4,17 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

Haberin Devamı

Külçe altın, üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %9,03, TÜFE ile indirgendiğinde ise %4,03 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %9,87, TÜFE ile indirgendiğinde ise %14,00 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Altı aylık değerlendirmeye göre külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %14,59, TÜFE ile indirgendiğinde ise %6,86 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; aynı dönemde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %18,34, TÜFE ile indirgendiğinde ise %23,85 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Haberin Devamı

YILLIK DEĞERLENDİRMEDE EN YÜKSEK REEL GETİRİ KÜLÇE ALTINDA GERÇEKLEŞTİ

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %27,37, TÜFE ile indirgendiğinde ise %12,11 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.

Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından mevduat faizi (brüt) %3,85 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken; DİBS %2,62, Amerikan Doları %7,18, Euro %8,69 ve BIST 100 endeksi %8,79 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde mevduat faizi (brüt) %8,59, DİBS %14,28, Amerikan Doları %18,30, Euro %19,63 ve BIST 100 endeksi %19,72 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.