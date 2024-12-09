Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2024 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
UzmanparaEn yüksek reel getiri BIST 100 endeksinde oldu
HaberlerUzmanparaEn yüksek reel getiri BIST 100 endeksinde oldu

En yüksek reel getiri BIST 100 endeksinde oldu

Aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde %3,95, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise %2,35 oranlarıyla BIST 100 endeksinde gerçekleşti.

09.12.2024 - 10:06 |
En yüksek reel getiri BIST 100 endeksinde oldu

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından mevduat faizi (brüt) %2,68 ve Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) %0,77 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; Amerikan Doları %0,04, külçe altın %0,63 ve Euro %2,66 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde; mevduat faizi (brüt) %1,10 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken; DİBS %0,78, Amerikan Doları %1,58, külçe altın %2,16 ve Euro %4,17 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

Haberin Devamı

Külçe altın, üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %9,03, TÜFE ile indirgendiğinde ise %4,03 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %9,87, TÜFE ile indirgendiğinde ise %14,00 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Altı aylık değerlendirmeye göre külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %14,59, TÜFE ile indirgendiğinde ise %6,86 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; aynı dönemde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %18,34, TÜFE ile indirgendiğinde ise %23,85 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Haberin Devamı

YILLIK DEĞERLENDİRMEDE EN YÜKSEK REEL GETİRİ KÜLÇE ALTINDA GERÇEKLEŞTİ

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %27,37, TÜFE ile indirgendiğinde ise %12,11 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.

Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından mevduat faizi (brüt) %3,85 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken; DİBS %2,62, Amerikan Doları %7,18, Euro %8,69 ve BIST 100 endeksi %8,79 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde mevduat faizi (brüt) %8,59, DİBS %14,28, Amerikan Doları %18,30, Euro %19,63 ve BIST 100 endeksi %19,72 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi açıklandı

İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi açıklandı

TFF, Kasımpaşa'nın Türkiye Kupası için yaptığı başvuruyu açıkladı

TFF, Kasımpaşa'nın Türkiye Kupası için yaptığı başvuruyu açıkladı