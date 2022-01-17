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En zengin 10 kişi servetini ikiye katladı

Oxfam tarafından yayınlanan rapora göre dünyanın en zengin 10 insanı Covid-19 salgını döneminde servetlerini ikiye katladı.

17.01.2022 - 09:53 |
En zengin 10 kişi servetini ikiye katladı

Dünyanın en zengin 10 insanının serveti pandeminin iki yıllık döneminde (Mart 2020-Kasım 2021) servetlerini saniyede 15 bin dolar, günde 1,3 milyar dolar artırarak 700 milyar dolardan 1,5 trilyon dolara çıkardı.

Oxfam International Yöneticisi Gabriela Bucher yaptığı açıklamada, "Eğer bu 10 kişi servetlerinin yüzde 99,99'unu kaybetseler bile, hala dünyanın yüzde 99'undan daha zengin olacaklardı. Şu anda 3,1 milyarı bulan en yoksul insanların toplam varlıklarından 6 kat daha zenginler" dedi.

Milyarderlerin servetleri Covid-19 başladığından bu yana son 14 yılda yaşanandan daha fazla arttı. Milyarderlerin servetlerindeki 5 trilyon dolarlık artış, verilerin tutulmaya başlamasından bu yana görülen en büyük artış oldu.

1995'ten bu yana en zengin yüzde 1'lik kesim, küresel servetin en yoksul yüzde 50'den 20 kat fazla pay aldılar.

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