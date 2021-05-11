Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaEndonezya'dan kripto paraya vergi hazırlığı
HaberlerUzmanpara Haberleri Endonezya'dan kripto paraya vergi hazırlığı
ABONE OL

Endonezya'dan kripto paraya vergi hazırlığı

Endonezya Vergi Yönetimi Sözcüsü Neilmaldrin Noor, Salı günü yaptığı açıklamada hükümetin kripto para ticareti üzerine vergi uygulamayı değerlendirdiğini açıkladı.

11.05.2021 - 10:30 | | DHA
Endonezya'dan kripto paraya vergi hazırlığı

Bir işlemden elde edilen bir kâr ya da sermaye kazancının gerçekleşmesi durumunda, bunun gelir vergisinin nesnesi olup olmadığını bilmenin önemli olduğunu vurgulayan Neilmaldrin, "Dolayısıyla, sermaye kazancı elde eden mükellef, vergiyi ödemek ve bunu rapor etmek zorundadır." dedi.

Endonezya'nın en büyük işlem platformu Indodax'ın verilerine göre, kripto para birimlerinin ödeme aracı olarak kullanılmasının yasaklanmış olmasına karşın, Endonezya genelinde üç milyondan fazla kişi kripto para piyasalarında işlem yapıyor.

GÜNCEL HABERLER

Toplam ciro endeksi martta arttı

Toplam ciro endeksi martta arttı

Son dakika... İçişleri Bakanlığı'ndan Ramazan Bayramı açıklaması

Son dakika... İçişleri Bakanlığı'ndan Ramazan Bayramı açıklaması

Türk Eximbank 785 milyon dolarlık sendikasyon kredisi sağladı

Türk Eximbank 785 milyon dolarlık sendikasyon kredisi sağladı

4.5 milyar yaşındaki asteroidden numune alan uzay aracı Dünya'ya dönüşe geçti

4.5 milyar yaşındaki asteroidden numune alan uzay aracı Dünya'ya dönüşe geçti

Biga'da polislerden ihtiyaç sahiplerine ramazan yardımı

Biga'da polislerden ihtiyaç sahiplerine ramazan yardımı

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Tövbe duası Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı nedir? İstiğfar duası nasıl okunur?

Tövbe duası Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı nedir? İstiğfar duası nasıl okunur?

Sıradaki Haber
Yıllık izinlerle ilgili flaş detay! Tüm çalışanları ilgilendiriyor...

Yıllık izinlerle ilgili flaş detay! Tüm çalışanları ilgilendiriyor...

Sıradaki Haber
Putin'in vücudu antikor geliştirdi

Putin'in vücudu antikor geliştirdi

Sıradaki Haber
Arefe Günü (yarın) borsa açık mı, kapalı mı? 12 Mayıs 2021 Çarşamba Arefe Günü borsa kaçta kapanıyor?

Arefe Günü (yarın) borsa açık mı, kapalı mı? 12 Mayıs 2021 Çarşamba Arefe Günü borsa kaçta kapanıyor?

Sıradaki Haber