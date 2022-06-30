Enerji ithalatı faturası arttı
Türkiye'nin 2022 yılı Mayıs ayında enerji ithalatı faturası geçen yılın aynı ayına göre yüzde 124,3 artış gösterdi.
30.06.2022 - 11:22 |
Türkiye İstatistik Kurumu'ndan (TÜİK) yapılan açıklamaya göre en büyük ithalat kalemlerinden olan mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar ithalat tutarı mayıs ayında 6 milyar 942,5 milyon dolar oldu. 2021 yılının aynı ayında ithalatı faturası 3 milyar 94,5 milyon dolar olmuştu.
Yılın 5 ayında ise enerji ithalatının faturası yüzde 163,3 artışla 39 milyar 724,2 milyon dolara ulaştı.