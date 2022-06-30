Enerji ithalatı faturası arttı

Türkiye İstatistik Kurumu'ndan (TÜİK) yapılan açıklamaya göre en büyük ithalat kalemlerinden olan mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar ithalat tutarı mayıs ayında 6 milyar 942,5 milyon dolar oldu. 2021 yılının aynı ayında ithalatı faturası 3 milyar 94,5 milyon dolar olmuştu.

Yılın 5 ayında ise enerji ithalatının faturası yüzde 163,3 artışla 39 milyar 724,2 milyon dolara ulaştı.