'Enflasyon beklentileri aşarsa faiz artırılabilir'

Kazuo Ueda şu an için para politikasının ultra gevşek tutmaya devam etmeye ihtiyaç olduğunu söyledi. Ancak Ueda enflasyon ve ücretlerde büyümenin beklentileri aşması halinde faizlerin artırılması olasılığı bulunduğunu da vurguladı.

Parlamentoda konuşan Ueda, "Cari ekonomik ve finansal gelişmeler fiyatlar ışığında parasal gevşemenin getiri eğrisi kontrolü ile birlikte devam ettirilmesi uygun" ifadelerini kullandı.

Japonya'nın tahvil getiri eğrisinin şeklinin düşük küresel getirilerin parçası olarak normalleştiğini belirten Ueda, Japonya'nın para politikasının BoJ'un yüzde 2 enflasyon hedefinin sürdürülebilir, istikrarlı ve ücretlerde artışlarla birlikte başarılması için gevşek tutulmasının gerektiğini tekrarladı.

Bununla birlikte Ueda, "Eğer ücretlerde büyüme ve enflasyon beklenenden daha fazla hızlanır, para politikasında sıkılaştırma gerektirir ise BoJ buna faizleri artırarak yanıt vermeye hazır" ifadelerini de kullandı.

BoJ'un Ueda başkanlığındaki ilk politika toplantısı perşembe günü başlayacak ve cuma günü sona erecek. Bu toplantıda BoJ'un para politikasında herhangi bir değişiklik yapmaması, kırılgan ekonominin desteklenmesi için güvercin politika yönlendirmesini devam ettirmesi bekleniyor.