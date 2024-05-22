'Enflasyon büyük ölçüde kontrol altında'

Lagarde, İrlanda'nın RTE One kanalında soruları yanıtladı. "Enflasyonu kontrol altına aldığımıza gerçekten eminim" açıklamasında bulunan ECB Başkanı, "Neden? Çünkü büyük etkisi olan bazı faktörler ortadan kayboluyor. Enerji krizini düşünüyorum; tedarik zinciri darboğazları dediğimiz, yavaş yavaş uzaklaşan şeyleri düşünüyorum. Gelecek yıl ve ondan sonraki yıl için sahip olduğumuz tahmin, hedefe olmasa da gerçekten hedefe çok ama çok yaklaşıyor. Bu nedenle, bir kontrol aşamasına geçtiğimizden eminim" dedi.

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Lagarde, "Enflasyon hedefimizi belirlerken ve para politikası kararlarımızı hedef alırken orta vadeli düşünmeliyiz; ancak önümüze geleceklere de bakmalıyız" değerlendirmesinde bulundu.

Euro Bölgesi enflasyonunun hızı önemli ölçüde yavaşladı, ancak Nisan ayında %2,4'te durdu ve gelecek yılın ikinci yarısına kadar ECB'nin %2 olan hedefine gerilemesi beklenmiyor. ECB, 6 Haziran tarihinde faiz kararı için toplanacak.