Christian Sewing merkez bankalarının enflasyon ile mücadele için para politikasını agresif şekilde sıkılaştırmaya zorladıkları ortamda Avrupa ve ABD'nin yüksek bir resesyon olasılığı ile karşı karşıya olduklarını söyledi.

CNBC'ye konuk olan Sewing, "Eğer Rus gazında ani bir durma olur ise, resesyonun daha yakın zamanda gerçekleşme olasılığı kesinlikle çok yükselir. Bundan kuşku yok" dedi.

Almanya, Avrupa'da 2023 yılında veya sonraki yıl bir resesyon yaşanma olasılığının önceki yıllarda görülenlere göre daha yüksek olduğunu ifade eden Sewing, bunun tek sorumlusunun Ukrayna'daki savaş olmadığını, enflasyona ve para politikası için ne anlama geldiğine bakmak gerektiğini vurguladı.

Sewing, "Üç veya dört yönlendirici faktörün ekonomiyi şiddetli şekilde etkilediği zorlu bir durumdayız. Tüm bu faktörlerin bir araya gelmeleri, ekonomide çok fazla baskı olduğu anlamına geliyor ve Avrupa'da bir resesyon olasılığını artırıyor. Aynı zamanda ABD'de de resesyon olasılığı oldukça yüksek" dedi.

Enflasyonun en büyük endişe olduğunu belirten Sewing, "Enflasyonun beni en çok korkutan şey olduğunu söylemeliyim. Bu nedenle şu anda ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) aldığımız sinyallerin doğru olduğunu düşünüyorum. Enflasyon ile mücadele etmeliyiz çünkü günün sonunda enflasyon ekonomi için en büyük zehir" diye konuştu.