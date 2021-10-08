'Enflasyon geçici etkenlerden kaynaklanıyor'

Enflasyonda yaşanan artışın ne kadarlık kısmının arz sorunlarından ne kadarlık kısmının ise talepten geldiğini belirlemenin güç olduğunu ifade eden Mester, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) sabırlı olması gerektiğini vurguladı.

Mester, "Benim görüşüme göre enflasyondaki yükseliş büyük oranda pandemi bağlantılı geçici etkenlerden kaynaklanıyor. Bekleyip görmemiz gerek" dedi.