'Enflasyon hafif şekilde artabilir'

Komsomolskaya Pravda radyo istasyonuna konuşan Nabiullina, enflasyon oranlarının sonbaharda düşmeye başlamasının beklendiğini de ifade etti.

Nabiullina yaptığı açıklamada, "Faiz artırımının etkisi yavaş yavaş olacak. Enflasyon önümüzdeki aylarda hafif şekilde yükselebilir. Bizim hesaplamalarımıza göre enflasyon 2022'nin ikinci yarısında yüzde 4 hedefine geri gelecek" diye konuştu.