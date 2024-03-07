'Enflasyon hedefinde istikrarlı ilerledik'

Nakagawa, artan iş gücü sıkıntısıyla karşı karşıya kalan şirketlerin yıllık ücret artışı uygulamasına yeniden başladığını ve muhtemelen geçen yılın üzerinde ücret artışları teklif edeceklerini söyledi.

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Nakagawa yaptığı bir konuşmada, "Ekonominin olumlu bir (yükselen) enflasyon ve ücret döngüsüne ulaşması için beklentilerin görünürde olduğunu söyleyebiliriz. Şirketlerin ücret belirleme yöntemlerinde değişim olduğuna dair açık işaretler var. Japonya, %2'lik enflasyon hedefimize sürdürülebilir ve istikrarlı bir şekilde ulaşma yolunda ilerliyor" dedi.