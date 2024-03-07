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Uzmanpara 'Enflasyon hedefinde istikrarlı ilerledik'
Haberler Uzmanpara 'Enflasyon hedefinde istikrarlı ilerledik'

'Enflasyon hedefinde istikrarlı ilerledik'

Japonya Merkez Bankası (BoJ) Yönetim Kurulu Üyesi Junko Nakagawa, yüzde 2'lik enflasyon hedefine ulaşma yolunda istikrarlı bir ilerleme gösterdiklerini belirterek, büyük çaplı teşviklerin aşamalı olarak sona erdirilmesi için gerekli koşulların oluşmakta olduğuna inandığını ifade etti.

07.03.2024 - 10:05 | | Foreks Haber
'Enflasyon hedefinde istikrarlı ilerledik'

Nakagawa, artan iş gücü sıkıntısıyla karşı karşıya kalan şirketlerin yıllık ücret artışı uygulamasına yeniden başladığını ve muhtemelen geçen yılın üzerinde ücret artışları teklif edeceklerini söyledi.

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Nakagawa yaptığı bir konuşmada, "Ekonominin olumlu bir (yükselen) enflasyon ve ücret döngüsüne ulaşması için beklentilerin görünürde olduğunu söyleyebiliriz. Şirketlerin ücret belirleme yöntemlerinde değişim olduğuna dair açık işaretler var. Japonya, %2'lik enflasyon hedefimize sürdürülebilir ve istikrarlı bir şekilde ulaşma yolunda ilerliyor" dedi.

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