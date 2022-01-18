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'Enflasyon hedefine kadar faiz artırmayacağız'

Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Haruhiko Kuroda, global enflasyonist baskılara rağmen faiz artırımı olasılığını tartışmadıklarını söyledi. Kuroda, "Enflasyon yüzde 2 hedefine ulaşana kadar faiz artırmayacağız" ifadelerini kullandı.

18.01.2022 - 10:56 |
'Enflasyon hedefine kadar faiz artırmayacağız'

BoJ'un para politikası toplantısının ardından basın toplantısı düzenleyen Kuroda, "Para politikasından çıkışı veya politikanın normalleştirilmesini tartışacak bir durumda değiliz. Enflasyon yüzde 2 hedefine ulaşana kadar gevşek para politikasını devam ettirme taahhüdümüze bağlıyız" diye konuştu.

Japonya'da son dönemde yaşanan fiyat artışlarının yüksek enerji maliyetleri gibi geçici faktörlerden kaynaklandığını belirten Kuroda, "Hiç kimse, doğal gaz gibi enerji fiyatlarındaki yükselişlerin geçici olmadığını düşünmüyor. Enflasyonun yüzde 2 hedefimize doğru istikrarlı bir şekilde yükseldiği bir noktada değiliz. Geçici faktörlerden kaynaklanan enflasyon artışını para politikası adımları ile durdurmak uygun olmaz" ifadelerini kullandı.

Kurlar konusunda spesifik bir değerlendirmede bulunmayacağını, kurların temel göstergeleri istikrarlı şekilde yansıtmalarının önemli olduğunu belirten Kuroda, "Ancak şu andaki cari zayıf yen Japon ekonomisi için kötü değil" tespitini de yaptı.

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