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'Enflasyon için sıkı politikaya ihtiyaç var'

Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, yumuşak para politikasının ekonomik büyümeye artık yardımcı olamayacağı bir döneme girdiklerini belirterek, “Bu sadece balonların oluşmasına yol açar. Enflasyonu kontrol altına alabilmek için sıkı para politikasına ihtiyacımız var.” dedi.

30.06.2021 - 13:46 | | AA
'Enflasyon için sıkı politikaya ihtiyaç var'

Nabiullina, St. Petersburg’ta düzenlenen Uluslararası Maliye Kongresi’nde yaptığı konuşmada, ülke ekonomisine dair değerlendirmelerde bulundu.

Küresel ekonominin “yeşil ekonomiye” geçişinin, Rusya’daki bazı sektörlerin ihracat potansiyelini etkileyebileceğine işaret eden Nabiullina, “Burada Rus ekonomisinin yeniden yapılanmasıyla ilgili süreci kaçırmamak önemli ve buna göre finans sektörünün yeniden yönlendirilmesi gerekiyor.” diye konuştu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle küresel ekonominin zor bir süreçten geçtiğini anlatan Nabiullina, “Yine de Rus ekonomisini kriz öncesi seviyelere hızlı bir şekilde tekrar geri döndü. Rusya aynı zamanda para politikasını sıkılaştırmaya başlayan ilk ülkeler arasında yer alıyor, ekonomi potansiyeline oldukça yaklaştı.” dedi.

Rusya Merkez Bankası’nın para politikasına dair de değerlendirmelerde bulunan Nabiullina, şöyle konuştu:

“Yumuşak para politikasının ekonomik büyümeye artık yardımcı olamayacağı bir döneme girdik. Bu sadece balonların oluşmasına yol açar. Hem Rusya’da hem de küresel bazda enflasyon yükseliyor. Enflasyonu kontrol altına alabilmek için sıkı para politikasına ihtiyacımız var.”

Rusya Merkez Bankası 11 Haziran’da gerçekleştirdiği toplantıda faizi üst üste üçüncü defa artırarak yüzde 5,5’e yükseltmişti.

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