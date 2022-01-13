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'Enflasyon kontrolü en önemli görevimiz'

ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu üyesi Lael Brainard "Enflasyonu kontrol altına almak en önemli görevimiz" ifadelerini kullandı.

13.01.2022 - 07:23 |
'Enflasyon kontrolü en önemli görevimiz'

Fed Yönetim Kurulu üyesi Lael Brainard, son 40 yılın en yüksek seviyesine çıkan enflasyonu kontrol altına almanın Fed'in şu anda "en önemli görevi" olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden tarafından Fed başkan yardımcılığı pozisyonu için aday gösterilmesi nedeniyle Senato Bankacılık Komitesi'nde yapılan oturumda konuşan Brainard, "Geçtiğimiz 50 yıldaki herhangi bir toparlanmadan daha güçlü büyüme ve işsizlikte düşüş ile karşı karşıyayız. Ancak enflasyon çok yüksek ve ülkenin her yerinde çalışan insanlar maaş çeklerinin ne kadar yeterli olacağından endişe ediyorlar. Bizim para politikamız herkesi kapsayan bir toparlanmayı devam ettirirken enflasyonu yüzde 2 seviyesine geri getirmeye odaklı. Bu bizim en önemli görevimiz" dedi.

Brainard, 2014 yılında Fed Yönetim Kurulu'na Başkan Obama tarafından aday gösterilmiş ve Senato'dan 31'e karşı 61 oyla onay almıştı.

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